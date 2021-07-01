Курьез: В Cети появились смешные фотожабы про повышение пенсий в Украине

Главная » Последние новости » Политические новости » Курьез: В Cети появились смешные фотожабы про повышение пенсий в Украине Курьез: В Cети появились смешные фотожабы про повышение пенсий в Украине

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Пользователи соцсетей уже успели высмеять яркими фотожабами и смешными мемами повышение пенсий в Украине и открытие рынка земли.

В Украине 1 июля 2021 года стало памятным днем — сегодня была несколько увеличена пенсия для украинцев, а также начал действовать закон об отмене моратория на продажу земли. Украинцы не упустили возможности пошутить и опубликовали несколько забавных фотожаб. Об этом пишут Экономические новости.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июля, минимальная пенсия для украинцев была увеличена на 85 гривен. При этом власти до 1 октября отложили запланированное повышение пенсионных выплат для тех, кому исполнилось 75 и 80 лет.