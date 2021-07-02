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«Это издевательство»: в сети разгорается скандал из-за «парадной» формы для женщин-военных. ФОТО

Главная » Последние новости » Политические новости » "Это издевательство": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы для женщин-военных. ФОТО
 
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В сеть попали первые фото с репетиций ко Дню Независимости

Чуть менее чем через два месяца в Украине будет проведен парад ко Дню Независимости. К нему начали готовиться заблаговременно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Вооруженных силах Украины уже проходят репетиции торжественного прохождения парадными расчетами военнослужащих. Об этом пишут Экономические новости.

Но после того, как в сеть попали первые фото с этих репетиций, разгорелся настоящий скандал. На  фотографиях отчетливо видно, что женщины-военнослужащие вынуждены участвовать в репетициях в очень неудобной для  обуви — в черных туфлях на довольно высоком каблуке.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook припомнила форму парада 2019 года, где женщины-военнослужащие отлично выглядели в армейских ботинках нового образца. А то, что сейчас происходит, по мнению журналистки, указывает на «отсутствие равноправия в армии» и «просто издевательством».

«Это издевательство»: в сети разгорается скандал из-за «парадной» формы для женщин-военных. ФОТО

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Политический аналитик Павел Нусс назвал происходящее «надругательством и высмеиванием армии», а также выразил убеждение, что «женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках — это еще и издевательства, и сексизм».

«Это издевательство»: в сети разгорается скандал из-за «парадной» формы для женщин-военных. ФОТО

Действительно, репетировать в такой обуви наверняка предельно неудобно. Особенно учитывая погодные условия и высокую температуру воздуха на улице. Несколько  нардепов от партии «Европейская солидарность» уже отреагировали на опубликованные фотографии и пообещали разобраться в этом вопросе.
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