Бюро экономической безопасности не должен возглавлять бывший налоговик, — Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк убеждён, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) позволит бизнесу уйти от террора: прокураторы, налоговой, СБУ, которые теперь не смогут «на пушечный выстрел» подойти к бизнесу, но возникают вопросы к кадрам, рвущимся занять кресло главы БЭБ.

Нардеп рассказал, что он был активным сторонников создания такого органа как БЭБ и считает его разумной альтернативой всем карательным правоохранительным органам, которые не дают возможность крупным инвесторам заходить в Украину, — передает слова депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Зарубежный инвестор не приходит в Украину по ряду причин. Во-первых, из-за отсутствия судебной реформы. Во-вторых, — из-за репрессивных и чрезмерных методов правоохранительных органов в отношении бизнеса», — отметил нардеп.

Железняк выразил обеспокоенность не самим фактом создания БЭБ, а тем как формируется руководящий состав этой независимой организации.

«Если с нашего Комитета протягиваются просто неизвестные люди, то с Комитета по правоохранительной политике протягивается человек из Министерства внутренних дел», — заявил нардеп.

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Кроме того Железняк отметил тот факт, что вместо подчинения Кабмину, БЭБ хотят переподчинить Министерству финансов. Это абсурдный и лишённый логики шаг, поскольку, по словам нардепа, задача Минфина заключается в том, чтобы «собрать» побольше денег, а задача БЭБ — защитить бизнес от поборов. А это — две взаимоисключающие функции.

Кроме того, по словам Железняка: «Мы слышим заявление Главы государственной фискальной службы, что он хочет возглавить этот орган. Но мы создали БЭБ, чтобы ликвидировать налоговую служу!», — недоумевает народный депутат.

Железняк также отметил, что БЭБ должен стать сервисным органом, а не репрессивным, каким его сейчас пытаются сделать.

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