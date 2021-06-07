Киевские власти не советуют купаться в Днепре. Есть риск заражения кишечной инфекцией (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Киевские власти не советуют купаться в Днепре. Есть риск заражения кишечной инфекцией (ВИДЕО) Киевские власти не советуют купаться в Днепре. Есть риск заражения кишечной инфекцией (ВИДЕО)

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Как отмечает начальник Главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, показатели качества воды в Днепре крайне тревожные.

Рубан отметил, что согласно проведённому анализу воды в Днепре наблюдается существенное повышение бактериологических показателей и химических веществ.

Чиновник рассказал, что уже зафиксировано цветение воды, в Днепре присутствует кишечная палочка. По его словам, купание в реке в сложившихся условиях может быть небезопасно, так как грозит инфицированием.

Вместе с тем по заявлению Рубана, киевляне и гости столицы могут использовать муниципальные пляжи для отдыха, поскольку их санитарное состояние находится в пределах нормы, а от купания пока стоит воздержаться.

Кроме того, как заявили в Ассоциации рыболовов Украины, особое внимание следует обратить на то, что в тёплое время года водоросли в Днепре начинают активно расти, что способствует не только не специфическому окрашиванию воды, но и выделению опасных токсинов, которые отравляют не только воду, но и все живое, что в ней находится.

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Следует отметить, что увеличение количества растительности в воде происходит из-за большой концентрации в ней фосфатов. Поскольку они являются благоприятной почвой для размножения микроорганизмов.

Все эти факторы пагубно влияют на химический состав воды, уменьшается количество кислорода, вода начинает гнить, а рыба гибнуть.