В Киеве в ДТП попал дорогой суперкар McLaren 650S Spyder. ФОТО

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Суперкар не разминулся с Kia Stonic

В Киеве произошло ДТП, участником которого стал эксклюзивный суперкар McLaren 650S Spyder. Он не разминулся на трассе с Kia Stonic. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «ТОПЖир«.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе исторической местности Виноградарь. По предварительным данным авария произошла в результате перестроения авто с одной полосы на другую. Оба водителя не пострадали. Ног сказать это же о самих авто нельзя. Больше всего в этой аварии досталось McLaren.

McLaren «прошёлся» всей левой боковиной по Kia Stonic, в результате чего получил урон по заднему бамперу, заднему крылу, порогу, а также переднему крылу и бамперу. Что касается Kia Stonic, то у авто виден оторванный передний бампер. Также у авто пострадало переднее боковое крыло.

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Отметим, ремонт суперкара влетит его владельцу в копеечку. Потому что хоть урон и не такой катастрофический, но все же кузовных работ предстоит достаточно много.

Остаётся надеяться, что оба автомобиля были застрахованы. Причём не только по автогражданке, но и по КАСКО. McLaren 650S производился с 2014 по 2017 год. На момент выпуска автомобиль стоил 280 000 долларов США, сегодня на вторичке такой суперкар продают в среднем за 150-200 тыс. долларов.