В Киеве появились новые парковочные зоны: подробности

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В Киеве утверждены новые парковочные зоны.

В Киевской городской администрации проинформировали, что утверждены новые парковочные зоны столицы. Об этом говорится в официальном сообщении КГГА на Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, передают Экономические Новости.

Сообщается, что Зона I, охватывающая центр Киева и пользующаяся наиболее высоким спросом на парковку, увеличилась с 66 площадок на 1451 место до 224 парковочных площадок до 4320 мест для автомобилей. Созданы также «острова» І-й зоны во ІІ зоне — возле радиорынка, в районе «Караваевых дач» и в пределах Демеевской площади.

Зона II, которую можно назвать «прецентром» сократилась с 247 парковочных площадок на 4856 мест до 123 паркоплощадки на 2847 мест для автомобилей. В то же время, Зона II увеличилась географически, а «Острова» Зоны II созданы внутри Зоны III, в частности, возле рынков «Лесной», «Троещина», авторынка, музея «Пирогово» и метро «Лесная».

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В Зону III входят спальные районы, в которых небольшой трафик. В КГГА подчеркнули, что выделение новых зон было разработано на основе анализа данных с помощью программного продукта Tomtom Move O/D.