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Курьез: на Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости Киева » Курьез: на Трухановом острове в Киеве работник решил "покосить" песок вместо травы. ФОТО
 
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Зачем работник производил такие действия остается для многих загадкой

Киевлян насмешил работник коммунальной службы, который решил «покосить» песок на пляже. Курьезный случай произошел на Трухановом острове. Работник был одет в специальную униформу, при этом вокруг него было действительно много сорняков, которые следовало бы убрать. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Telegram— канал «Киев Оперативный».

«Сказали косить – надо косить. Абсолютно безразлично, что там песок», — написал автор поста.

Об инциденте рассказали и очевидцы. В частности киевлянка Людмила Билека на своей странице в Facebook опубликовала похожее видео. Девушка рассказала о том, что все работы по благоустройству этой территории города проводятся днем, когда на улице невероятно жарко. Но это никого не останавливает.

«Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия «Киевблагоустройство»?»- отметила Билека.

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В комментариях пользователи сети стали строить свои домыслы, почему мужчина решил «покосить» именно песок. Конечно, без юмора в этой ситуации не обошлось. А некоторые люди написали, что довольно часто видят такую ситуацию : «Наши коммунальщики  могут  «косить» не только песок, но и асфальт», — шутят пользователи соцсетей.

Курьез: на Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО
Курьез: на Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

 

 
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