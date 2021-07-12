В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО

Закрыть Отправить

Ученые по сей день продолжают находить на территории Чернобыльского заповедника необычные места

Территория заповедника так велика, что до сих пор на ней есть неисследованные участки. По словам сотрудников Чернобыльского заповедника, недавно, во время облета прошлогодних пожарищ, ученые обнаружили озеро почти идеальной формы. Напомним, в прошлом году Чернобыльская зона сильно пострадала от лесных пожаров. На их ликвидацию были брошены сотни спасателей и спецтехники.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Greenpost.

Когда-то это был пруд вблизи полесского села. Искусственный водоем ранее имел форму неправильной трапеции. Также были каналы, по которым текла вода, но со временем, после выселения людей, они перестали функционировать.

Читайте: Природа побеждает: как в Чернобыльской зоне исчезают целые села. ФОТО

После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в состояние равновесия. Уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной. Сейчас это озеро больше напоминает глаз и отчетливо выделяется на фоне полей и лесов вокруг.