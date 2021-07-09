Под Одессой «ВАЗ» влетел в грузовик: водитель скончался до приезда скорой. ФОТО

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Водитель по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения

Вчера, 8 июня, под Одессой на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. 83-летний водитель автомобиля «ВАЗ» по невыясненным причинам покинул свою полосу движения и вылетел на встречку. Произошло столкновение с грузовым автомобилем марки «МАН». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Национальную полицию Украины в Одесской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ» в результате дорожно-транспортного происшествия получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые устанавливают все причины произошедшего. Возможно погибшему водителю стало плохо или он не справился с управлением своего авто и допустил выезд на встречную полосу движения.

Стоит отметить, это не первая смертельная авария под Одессой за последние дни. Вечером 7 июля на трассе Одесса-Рени произошла смертельная авария. Легковушка влетела под зерновоз, в результате чего погиб водитель автомобиля. Его тело пришлось доставать из покорёженного авто с помощью спецтехники. Водитель грузового автомобиля до последнего старался избежать столкновения. Но все его старания оказались тщетны.

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Правоохранительные органы просят всех водителей не нарушать скоростной режим и придерживаться правил дорожного движения.