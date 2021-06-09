Стреляли из автомата с улицы: в Житомирской области напали на семью. ВИДЕО

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В Житомирской области за 23 тысячи долларов стреляли в семью

В Житомирской области в селе Грубское мужчина из автомата обстрелял дом, в котором находилась семья. Нападение произошло ночью. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Житомирской области.

Стреляли из автомата Калашникова по дому, где жила семья с дочкой. 46-летний мужчина погиб на месте, за жизнь его 39-летней жены сейчас борются врачи. Она находится в тяжелом состоянии. 12-летняя дочь, которая спала в другой комнате, лишь чудом не пострадала.

Нападающий начал стрелять в окна, когда семья уже легла спать. Полицию и скорую помощь вызвала дочь.

«Она не спала, говорит я два раза услышала выстрелы. То она бедная и не знала, что уже не имеет отца », — говорят родственники семьи.

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Злоумышленник к приезду полиции успел скрыться с места.

«С множественными проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости, с травматическим переломом тазовой кости. Органы таза и брюшной полости — раздроблены, были разорванные. Трудно определить количество ранений », — говорит заместитель главного врача Коростышевскую больницы Елена Гайсюк о состоянии потерпевшей женщины.

Односельчане положительно отзывались о семье. Но рассказали о том, что погибший имел долг. Поэтому был вынужден отправиться на заработки заграницу.

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Уже вечером в полиции сообщили, что стрелка задержали. Ему 59 лет, он житель соседнего села. Версия долга подтвердилась.

«Преступление он совершил, в связи с тем, что у погибшего был долг в 23 000 долларов США. Изъято мотоцикл, на котором он передвигался, автоматическое оружие, а также 2 гранаты РГД-5 », — говорит начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.