РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

07.06.2021 г.
13:20 В одесском дельфинарии один из дельфинов сильно укусил мальчика за руку: видео инцидента
13:12 На Донбассе нашли тайник боевиков Гиркина, заложенный для терактов в Украине
09:18 В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)
06.06.2021 г.
11:28 Под Ровно в результате столкновения двух легковых авто погибло три человека. ФОТО. ВИДЕО
10:30 В Польше оборвался лифт с украинскими рабочими: детали происшествия
05.06.2021 г.
18:40 Украинским водителям дадут возможность заработать на нарушителях ПДД: подробности
14:40 Думали, что Украина в ЕС: двое граждан Германии незаконно пересекли границу на велосипедах. ФОТО
Все происшествия

Аналитика

06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...
01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
17.09.2014 г.
16:44 В Киеве спасатели вытащили из Днепра тело парня
17.06.2014 г.
22:41 Эффект свидетеля: Грузовик протаранил 5 автомобилей, есть пострадавшие
16.06.2014 г.
06:20 Эффект свидетеля: водитель «Нексии» протаранил отбойник и "Камаз" с неисправными тормозами
12.06.2014 г.
22:15 Эффект свидетеля: четыре подбитых автомобиля и цирковой трюк на мопеде
11.06.2014 г.
23:01 "Хюндай" влетел в ВАЗ: 6 пострадавших
06.06.2014 г.
22:44 В России столкнулись два грузовика и автобус
05.06.2014 г.
23:50 Эффект свидетеля: в столкновении "Хонды" и "Лады" с последней вылетел пассажир
02.06.2014 г.
22:41 В Киеве водитель "Тойоты" спровоцировал крупную аварию и скрылся
29.05.2014 г.
23:53 Эффект свидетеля. Нетрезвый водитель "Лексуса" устроил массовое ДТП
28.05.2014 г.
23:07 Автомобиль Geely выскочил на встречную, где подбил две легковушки
07.05.2014 г.
21:50 ДТП в Донецкой области и авария BMW и самосвала
14.04.2014 г.
21:14 "Десятка" едва не снесла столб, но водитель выжил
11.04.2014 г.
22:05 Автор видео на полном ходу "влетел" в массовую аварию
04.04.2014 г.
23:45 Во Львове гость из Закарпатья угрожал пистолетом местному водителю
03.04.2014 г.
23:08 В Крыму бронеавтомобиль российских оккупантов протаранил троллейбус (ВИДЕО+ФОТО)
30.03.2014 г.
19:49 Опубликовано фото вероятных убийц Небесной сотни
28.09.2013 г.
20:13 Мир на грани ядерной войны: Карибский кризис
26.09.2013 г.
23:02 Самая масштабная трагедия в истории космических экспедиций США: "Аполлон-1"
24.09.2013 г.
22:28 Катастрофа вблизи Зебрюгге
21.09.2013 г.
22:41 Голодомор 1932-1933 годов
Все новости »

В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

По данным полиции, в понедельник в результате крушения поезда на юге Пакистана не менее 30 человек погибли и десятки получили ранения.

Представитель Пакистанских железных дорог сообщил AFP, что поезд, следовавший из Карачи в Саргодху, сошел с рельсов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

«Несколько человек погибли, а многие другие оказались застрявшими внутри в ловушке», — сказал чиновник.

Умар Туфаил, старший офицер полиции Дахарки, подтвердил, что число погибших составляет 30 человек.

В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)

Читайте: Маршал авиации Пакистана заявил о решающей роли турецких беспилотников во время войны в Карабахе

Карта Пакистана с указанием города Дахарки недалеко от места, где в понедельник сошел с рельсов междугородний пассажирский поезд, в результате чего погибло более двух десятков человек. Фото: AFP / STAFF

На фотографиях, показанных по телевидению с места происшествия, были видны искореженные обломки, на боку лежало несколько железнодорожных вагонов.

В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)
В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО) В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО) В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО) В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)

Фото AP

Азам Свати, министр железных дорог, сообщил Associated Press, что на данный момент 35 человек погибли и десятки других получили ранения. «Я еду в город Готки, где сегодня произошло трагическое железнодорожное происшествие», — сказал он. Свати сказал, что инженеры и эксперты пытаются определить причину столкновения.

По его словам, будут рассмотрены все аспекты, в том числе возможность саботажа. «На данном этапе мы не уверены в причине крушения поезда», — сказал он.

Аварии на железных дорогах обычны в Пакистане.

На протяжении десятилетий железнодорожная сеть переживала упадок из-за коррупции, бесхозяйственности и отсутствия инвестиций.

По меньшей мере 75 человек погибли в результате возгорания поезда во время поездки из Карачи в Равалпинди в октябре 2019 года.

В 2016 году в Карачи столкнулись два поезда с сотнями пассажиров, в результате происшествия погиб 21 человек.
Экономические новости youtube
Посещений: 48

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Все статьи





Армия

Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Бронированный автомобиль KРАЗ-6322 НМРV-А
Бронетранспортер Pandur II (Австрия)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Вся армия    >>

Персоны

Луческу
Мирча
Симоненко
Петр
Лагун
Николай
Разумков
Дмитрий
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Нова зброя ЗСУ у дії: дрони-розвідники, "Байрактари" і "Джавеліни" (5778)

В Украине ожидается аномальная жара: детальный прогноз от синоптика (2975)

Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО (2845)

В Раде хотят прекратить советскую практику переноса рабочих дней из-за праздников (2097)

У Запоріжжі розквітло незвичайне "тюльпанове" дерево (ФОТО) (1994)

В одесском дельфинарии один из дельфинов сильно укусил мальчика за руку: видео инцидента (1602)

Мраморное море в Турции утопает в слизи, под угрозой флора и фауна. ФОТО (1556)

Украинцам детально объяснили, как рассчитать стоимость растаможки авто (1542)

Кличко рассказал, когда появится метро на Троещину и сообщил о новой станции в 2021 (1532)

Ученые выявили еще одно последствие коронавируса - синдром Гийена-Барре (1048)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (12583)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9155)

"Спасибо, Россия!": В Сети показали "кладбище" трамваев в оккупированном Луганске (ФОТО) (6324)








Экономические новости youtube



Земля





bigmir)net TOP 100

 