В результате крушения поезда в Пакистане погибло по меньшей мере 30 человек (ФОТО)

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По данным полиции, в понедельник в результате крушения поезда на юге Пакистана не менее 30 человек погибли и десятки получили ранения.

Представитель Пакистанских железных дорог сообщил AFP, что поезд, следовавший из Карачи в Саргодху, сошел с рельсов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

«Несколько человек погибли, а многие другие оказались застрявшими внутри в ловушке», — сказал чиновник.

Умар Туфаил, старший офицер полиции Дахарки, подтвердил, что число погибших составляет 30 человек.

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Карта Пакистана с указанием города Дахарки недалеко от места, где в понедельник сошел с рельсов междугородний пассажирский поезд, в результате чего погибло более двух десятков человек. Фото: AFP / STAFF

На фотографиях, показанных по телевидению с места происшествия, были видны искореженные обломки, на боку лежало несколько железнодорожных вагонов.

Фото AP

Азам Свати, министр железных дорог, сообщил Associated Press, что на данный момент 35 человек погибли и десятки других получили ранения. «Я еду в город Готки, где сегодня произошло трагическое железнодорожное происшествие», — сказал он. Свати сказал, что инженеры и эксперты пытаются определить причину столкновения.

По его словам, будут рассмотрены все аспекты, в том числе возможность саботажа. «На данном этапе мы не уверены в причине крушения поезда», — сказал он.

Аварии на железных дорогах обычны в Пакистане.

На протяжении десятилетий железнодорожная сеть переживала упадок из-за коррупции, бесхозяйственности и отсутствия инвестиций.

По меньшей мере 75 человек погибли в результате возгорания поезда во время поездки из Карачи в Равалпинди в октябре 2019 года.

В 2016 году в Карачи столкнулись два поезда с сотнями пассажиров, в результате происшествия погиб 21 человек.