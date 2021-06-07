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На Донбассе нашли тайник боевиков Гиркина, заложенный для терактов в Украине

Главная » Последние новости » Происшествия » На Донбассе нашли тайник боевиков Гиркина, заложенный для терактов в Украине
 
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Служба безопасности рассекретила тайник боевиков, который те заложили в 2014 году

СБУ обнаружили на востоке страны большой тайник боеприпасов, заложенный в 2014 году группой боевиков известного главаря оккупантов РФ Игоря Гиркина. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Арсенал был заложен в начале войны группой террористов. Его должны были использовать для проведения различных диверсий и терактов в Украине. В СБУ отметили, что тайник обнаружили под фундаментом в старом доме в Стародубовке около Славянска. Схрон создавался для боевиков Игоря Гиркина, который сейчас находится на территории Российской Федерации.

В пресс-службе СБУ отметили, что в тайнике нашли 23 гранаты Ф-1, PГД-5 с запалами, одиннадцать реактивных противотанковых ракет РПГ, 4 тыс. патронов калибра 5,45. В результате в СБУ открыли дело о незаконном обращении с боеприпасами, сейчас следователями устанавливаются все причастные лица.

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На Донбассе нашли тайник боевиков Гиркина, заложенный для терактов в Украине

Отметим, в конце прошлого месяце Служба безопасности также обнаружила большой оружейный склад в самом центре украинской столицы. Боеприпасы находились в печерской штольне.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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