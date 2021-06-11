Курьез: Рабочие КАМАЗа покрасили асфальт к приезду важного чиновника из Москвы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Курьез: Рабочие КАМАЗа покрасили асфальт к приезду важного чиновника из Москвы (ВИДЕО) Курьез: Рабочие КАМАЗа покрасили асфальт к приезду важного чиновника из Москвы (ВИДЕО)

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В российском городе Набережные Челны к приезду главы Правительства РФ Михаила Мишустина рабочие завода КАМАЗ оперативно взялись за покраску асфальта на подъезде к предприятию. Курьёзный случай удалось запечатлеть на видео.

Странно, что руководство завода решило не подлатать давно «уставший» асфальт и не закатать новый участок дороги при подъезде к заводу. Для руководства предприятия оказалось дешевле и быстрее покрасить асфальт в «радикальный чёрный цвет», информируют Экономические новости.

После того как видео покраски асфальта попало в сеть, руководство завода заявило, что асфальт был просто немного испачкан и рабочий с баллоном краски просто возвращает дорожному полотну его первоначальный цвет.

На видео слышно, как рабочий говорит, что к ним едет с инспекцией Мишустин, который планирует посетить в Набережных Челнах предприятие КАМАЗ.

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