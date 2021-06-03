Официальные лица Шри-Ланки готовятся к разливу нефти с тонущего корабля

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В четверг 3 июня власти Шри-Ланки заявили, что они готовятся к наихудшему сценарию возможного появления нефтяного пятна от сгоревшего грузового судна, затонувшего у главной гавани Коломбо.

Управление по защите морской среды подготовило диспергаторы нефти, заграждения и нефтесборщики на случай утечки из судна MV X-Press Pearl, в топливных баках которого находится почти 350 тонн нефти. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Судно, которое горело 13 дней в пределах видимости западного побережья острова, уже вызвало самую серьезную морскую экологическую катастрофу в стране, засорив пляжи огромными объемами пластикового загрязнения.

MV X-Press Pearl направлялся в Шри-Ланку с сотнями тонн химикатов на борту, когда он загорелся Фото: ВВС ШРИ-ЛАНКИ

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Но теперь, когда оно тонет, официальные лица опасаются еще большего экологического кризиса, если нефть с корабля просочится в Индийский океан.

«Утечки нефти с корабля пока нет, но приняты меры для устранения возможного разлива, что является наихудшим сценарием», — заявила официальный представитель ВМФ Индика де Силва.

Судно береговой охраны Индии, уже находящееся в этом районе, оснащено оборудованием для ликвидации нефтяного пятна до того, как оно достигнет пляжей, по данным военно-морского флота Шри-Ланки, который запросил дополнительную помощь.

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Официальные лица опасаются утечки нефти в Индийский океан. Фото: AFP / ISHARA S. KODIKARA

Сингапурские операторы MV X-Press Pearl заявили, что судно продолжало медленно тонуть после того, как попытки отбуксировать его подальше от побережья в среду потерпели неудачу.

«Кормовая часть корабля находится на морском дне на глубине около 21 метра, а носовая часть медленно оседает», — говорится в заявлении в четверг.

ВМС Шри-Ланки заявили, что носовая часть судна все еще находилась над ватерлинией по состоянию на утро четверга.

Фото: AFP / Ishara S. KODIKARA

«Даже если нос коснется морского дна, часть верхней палубы и моста все равно будут торчать из воды», — заявила AFP официальный представитель ВМФ Индика де Силва.

Она сказала, что не было никаких видимых признаков утечки нефтепродуктов с корабля.

Но некоторое количество нефти было обнаружено недалеко от пляжей Негомбо, примерно в 40 километрах от Коломбо, хотя было неясно, была ли эта нефть от потерпевшего крушение корабля.

По данным ВМФ, сгоревший контейнеровоз у берегов Шри-Ланки тонет с несколькими сотнями тонн нефти в его топливных баках. MV X-Press Pearl перевозил сотни тонн химикатов. Фото: ВВС Шри-Ланки / Ишара С. КОДИКАРА

Поток микропластических гранул из контейнеров корабля уже вызвал запрет на рыбную ловлю и вызвал беспокойство о дикой природе и окружающей среде.

Официальные лица считают, что в результате пожара была уничтожена большая часть из почти 1500 контейнеров на борту.

Грузовой манифест показал, что помимо 81 контейнера, классифицированных как «опасный груз», корабль также перевозил большое количество смазочного масла.

Власти полагают, что пожар на судне был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж, по-видимому, знал с 11 мая, за девять дней до начала пожара.

В конечном итоге пожар был потушен с помощью береговой охраны Индии, военно-морского флота Шри-Ланки и голландской спасательной компании SMIT.

В понедельник президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил Австралию помочь оценить экологический ущерб, нанесенный острову.

Шри-Ланка также возбудила уголовное дело.

Полиция сообщила, что трое офицеров корабля были допрошены, а их паспорта изъяты.

Экипаж из 25 человек был эвакуирован на прошлой неделе. Один человек поступил в больницу с легкими травмами.