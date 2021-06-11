Курьез: В ресторане быстрого питания вместо курицы подали обжаренное во фритюре полотенце (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Курьез: В ресторане быстрого питания вместо курицы подали обжаренное во фритюре полотенце (ФОТО) Курьез: В ресторане быстрого питания вместо курицы подали обжаренное во фритюре полотенце (ФОТО)

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Женщина с Филиппин заявила, что в ресторане быстрого питания ей подали обжаренное во фритюре полотенце вместо жареной курицы, которую она заказала.

Пользователь Facebook Алике Перес сказала, что сделала это открытие после того, как ее сын пожаловался на то, как трудно откусить и нарезать жареную курицу, которую она заказала для него во вторник вечером. В своем сообщении в социальной сети Перес сказала, что разломала кусок «курицы» руками и обнаружила обжаренное во фритюре полотенце. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.com.

Она описала этот опыт как «отвратительный и смущающий», отметив, что заказ поступил из ресторана сети Jollibee в городе Тагуиг через местную службу доставки еды под названием Grab.

«Это действительно беспокоит… Как можно положить полотенце в жидкое тесто и даже зажарить его?!» — написала Перес в посте, которым поделились более 80 000 раз.

Видео, которое Перес включила в пост, показало синюю ткань в тесте.

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«Худший опыт», — сказала она, когда камера приблизила содержимое контейнера с ее заказом.

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В ответ на обвинения компания Jollibee опубликовала в среду заявление, что было проведено «тщательное расследование» жалобы и принято решение временно закрыть филиал, ответственный за инцидент.

По заявлению компании, филиал Jollibee Bonifacio — Stop Over будет закрыт на три дня, начиная с четверга, после того, как было обнаружено, что «со стороны определенного персонала магазина произошли отклонения от стандартных процедур приготовления еды Jollibee».