На трассе Мариуполь-Донецк авто влетело в прицеп трактора: два человека погибли. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » На трассе Мариуполь-Донецк авто влетело в прицеп трактора: два человека погибли. ФОТО На трассе Мариуполь-Донецк авто влетело в прицеп трактора: два человека погибли. ФОТО

Закрыть Отправить

Два человека из авто были госпитализированы

На дороге Мариуполь-Донецк произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два человека и еще две женщины погибли на месте. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошла, 25 июля, около 18:00. Водитель легковушки въехал в прицеп трактора, который двигался впереди в попутном направлении. На место сразу же прибыли представители правоохранительных органов, спасатели и карета скорой помощи.

«В этот момент в автомобиле ЗАЗ Vida находились четыре человека. 24-летний водитель и 19-летняя пассажирка были госпитализированы с многочисленными травмами. Две женщины на заднем сиденье, 56 и 62 лет, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Читайте: В США в результате столкновения 20 авто погибло 7 человек. ФОТО

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается досудебное расследование. В полиции выясняют все подробности произошедшего. Движение на этом участке дороги частично усложнено.