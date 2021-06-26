Каховское водохранилище зацвело и дурно пахнет (ФОТО и ВИДЕО)

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Вода в Каховском водохранилище покрылась зеленой жижей и стала мутной. Местные жители сетуют, что вода также имеет крайне неприятный запах.

Как информируют Экономические новости, позеленевшая вода в водохранилище была обнаружена недалеко от «Рыбзаводом» в городе Никополь (Днепропетровская область). Сначала позеленевшее пятно образовалось и находилась в центре водохранилища, но позднее оно сместилось к берегу.

Предполагается, что цветение воды было спровоцировано фосфатами, которые способствуют росту цианобактерий. Все это вызвано отсутствием естественного течения, метеорологическими условиями и органическими веществами, которые начинают разлагаться в воде при высоких температурах. Вода также зацветает, когда обильные осадки смывают грязь с дорог. Температура воды также оказывает влияние на рост сине-зеленых водорослей.

Следует добавить, в Каховском водохранилище около Энергодара (Запорожская область) была обнаружена кишечная палочка, из-за чего местных жителей попросили не купаться в воде.

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Экологи объясняют, что цианобактерии вызывают дефицит кислорода в воде, что приводит к накоплению токсинов в ней. В такой воде людям не следует находиться долгое время.

При попадании на кожу такая вода может вызвать у человека воспаление и дерматит. Если такую воду проглотить, она может вызвать воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею и головную боль.

В качестве первой медпомощи для выведения токсинов из организма употребляются адсорбенты: активированный уголь, энтеросгель и т.д. Кроме того нужно пить много чистой воды. В случае тяжелого отравления следует обратиться к доктору.

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Опубликовано Maksym Zhovnin Понедельник, 21 июня 2021 г.

Опубликовано Maksym Zhovnin Понедельник, 21 июня 2021 г.