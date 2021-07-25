В Полтавской области легковушка влетела под грузовик: погибли четыре человека. ФОТО

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Спасатели применяли специальную технику, чтобы достать тела погибших

В Полтавской области произошло серьезное ДТП. На трассе «Кролевец — Пирятин» около 5 утра 25 июля столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате дорожно-транспортного происшествия все четверо людей, которые были в салоне легкового авто погибли на месте. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р60 «Кролевец — Пирятин» в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека», — говорится в сообщении.

Для высвобождения тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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На месте работаю представители правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сообщений о том, что в аварии также пострадал водитель грузового авто не поступало. Следователи выясняют, кто стал виновником ДТП, которое повлекло за собой человеческие жертвы.

Движение на этом участке дороги затруднено, поэтому водителей просят выбирать альтернативные варианты передвижения.

В правоохранительных органах также напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.