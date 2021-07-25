В Бердянске во время движения вспыхнуло маршрутное такси. ФОТО

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В результате происшествия никто не пострадал

В Бердянске Запорожской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами, следовавшая по 17-му маршруту. В результате происшествия никто не пострадал. Людей удалось вовремя эвакуировать из салона маршрутного такси. Водитель также не пострадал. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Цензор. НЕТ.

Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западному в районе Вечного огня. Как видно по опубликованным кадрам выгорела только передняя часть автобуса. На середину салона огонь не успел перекинуться. После такого инцидента маршрутка, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия. Однако есть предположения, что причиной возгорания могли стать неисправности авто. Огонь вовремя удалось ликвидировать и он не успел перекинуться на другие авто, которые проезжали по дороге рядом.

Будет вестись расследование, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания. Ведь в результате могли пострадать люди.

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