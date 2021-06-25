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23.06.2021 г.
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08:31 Война на Донбассе: Враг атаковал ВСУ из воздуха, а утром ударил из минометов
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В Киеве легковушка влетела в грузовик: четыре человека травмированы. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » В Киеве легковушка влетела в грузовик: четыре человека травмированы. ФОТО
 
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Среди пострадавших есть двое детей

В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Среди пострадавших четыре человека из авто KIA. Среди них есть двое детей. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Известно, авария произошла сегодня, 25 июня, около 12 часов дня на перекрестке улиц Шевченко и Яснопольской. На место происшествия сразу же пребыли представители полиции, спасатели и медики. Людей, которые на момент аварии находили в салоне легкового авто, пришлось деблокировать с помощью специльных средств. Так как они оказались зажаты конструкциями авто.

В Киеве легковушка влетела в грузовик: четыре человека травмированы. ФОТО

Медики сразу же их осмотрели на месте и доставили в больницу для оказания помощи. Сейчас их состояние уточняется.

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Пока виновник аварии не установлен. Полиция на месте выясняет все детали дорожно-транспортного происшествия. Патрули обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают врачи, спасатели и следственно-оперативная группа.

Также полиция сообщает, движение на этом участке дороги затруднено. Поэтому водителям настоятельно рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

 
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