Путинские войска обстреляли эсминец Североатлантического Альянса у берегов Крыма

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Российские пограничные корабли сделали предупредительные выстрелы, якобы с той целью, чтоб британский эсминец Defender не нарушил границы РФ поблизости Крыма.

Как информируют Экономические новости, об это в среду сообщили в Министерстве обороны России.

«В 12:06 и 12:08 пограничный корабль произвел предупредительные выстрелы», — сообщается в заявлении российского ведомства.

По данным военного ведомства России, британский корабль был заблаговременно предупрежден о том, что в случае нарушения им границ России будет применено оружие. В Министерство обороны РФ уточнили, что корабль «не отреагировал на предупреждение».

Также, российские бомбардировщики Су-24М выполнили предупредительное бомбометание, чтобы якобы остановить нарушение границ РФ в Черном море.

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