Одесса практически полностью ушла под воду: последствия потопа в городе. ФОТО. ВИДЕО

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Под водой оказались целые улицы

В Одессе в результате сильного ливня под водой оказались целые улицы, парки и скверы. Сотни деревьев были повалены. Людям приходилось буквально вплавь добираться домой. И хотя спасатели сразу же приступили к ликвидации последний непогоды на улицах, они просто не успевали отследить все затопления. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, а также публикации в социальной сети.

Как сообщается, на отдельных улицах были полностью вырваны сильными потоками воды канализационные люки. Движение транспорта было полностью или частично заблокировано.

Кроме того, в городе приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12. На дорогах, куда вода не смогла добраться, образовались километровые пробки.

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В результате проливного дождя и сильного ветра сорвало крышу в приюте для людей с инвалидностью и пожилых людей на улице Танковой, 43. Помещение практически полностью затопило водой. Сообщений о пострадавших не поступало. Также затомило городской роддом.

Возле Аркадии очевидцы успели заснять, как в большом потоке воды плыл труп мужчины. Его вынесло в открытое море. В соцсетях пишут, что людей, которые на момент удара стихии находились вблизи побережья, потоками воды сносило в море.

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От ливня пострадала и сам пляж Аркадия. Все торговые точки и кафе были практически полностью разрушены.

Уже сегодня, 22 июля, спасатели эвакуировали людей, которые оказались в затопленной водой маршрутке. Транспортное средство практически полностью ушло под воду. Рядом с местом происшествия также находилось еще два авто, у которых из воды виднелись только крыши.

Напомним, в ночь на 22 июля в Одессе выпало более 80% месячной нормы осадков. Многие улицы затоплены, а «горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года». Затопило около 38 частных домов.