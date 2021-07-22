На трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП: легковое авто разорвало на две части. ФОТО

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В аварии погиб водитель легкового автомобиля

На трассе Одесса-Рени снова произошло смертельное ДТП. Отметим, это уже шестое дорожно-транспортное происшествие на этом отрезке дороги со смертельным исходом. На этот легковой автомобиль врезался в грузовое авто. Авария произошла вечером, 22 июля возле села Новосельское в Измаильском районе. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на “Бессарабии ИНФОРМ”.

По предварительной информации, столкнулись фура и легковой автомобиль Renault. На месте аварии от полученных травм скончался водитель легкового авто 1966 года рождения. Также в больницу был доставлен пассажир, который находился вместе с ним в авто.

Для оказания помощи участникам аварии и ликвидации последствий аварии на место выехали спасатели из Рени и местная пожарная команда из Новосельского.

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От сильного удара легковое авто буквально разорвало на две части и выкинуло на обочину на несколько метров.

На месте работают представители правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что за последнее время на трассе Одесса-Рени участились случаи смертельных ДТП.