11-летний мальчик разбился за рулем иномарки, куда его посадил пьяный отец. ФОТО. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Происшествия » 11-летний мальчик разбился за рулем иномарки, куда его посадил пьяный отец. ФОТО. ВИДЕО 11-летний мальчик разбился за рулем иномарки, куда его посадил пьяный отец. ФОТО. ВИДЕО

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Пьяный отец и его товарищ сидели на заднем сидении и не при аварии не пострадали

Во Львовской области произошло резонансное ДТП. Там за руль авто марки BMW пьяный отец посадил своего 11-летнего сына. Сам родитель вместе с другом, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, находился на заднем сидении. Во время аварии они не пострадали. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Львовской области.

Мальчик не справился с управлением авто и как результат слетел с трассы в кювет. От полученных травм различной степени тяжести ребенок погиб на месте. Его пассажиры — 35-летний отец и владелец авто, местный житель, которому 23 года, — попали в больницу. На месте работают представители правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства дела.

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Известно, отец с его другом после аварии даже не удосужились вызвать скорую помощь и полицию. Мальчика звали Денис. Сейчас на месте аварии видно только обломки авто и лампадку. Момент ДТП успели зафиксировать камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как авто на большой скорости под управлением 11-летнего Дениса съезжает в кювет.

С момента аварии на место происшествия полиция прибыла только через 44 минуты, а карета скорой помощи через 59 минут.

Врачи к пострадавшим не пускают, говорят, с ними работают психологи. А вот родственники утверждают, что отец Дениса своей вины не признает, говорит «произошло это случайно». Добавляют, человек бывший милиционер и фактически силой заставлял 11-летнего сына управлять автомобилем и еще очень этим гордился.