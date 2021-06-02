На Харьковщине СБУ разоблачила факты нанесения вреда экологии региона

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На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты нанесения вреда экологии региона. Нарушения выявлены при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

По его информации, сотрудники СБУ выяснили, что ситуацию допустили должностные лица профильного коммунального предприятия Купянского городского совета Харьковской области, которое обслуживает полигон твердых бытовых отходов: «Противоправные действия должностных лиц коммунального предприятия привели к загрязнению почв и подземных вод. Свалка находится в пригороде многотысячного районного центра.

По заключению экспертов Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» размер вреда, причиненного окружающей природной среде в результате небрежности должностных лиц, превышает 260 тысяч гривен» — гоорится в сообщении.

Теперь руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины. Мероприятия по документированию противоправной деятельности происходили совместно с Государственной экологической инспекцией в Харьковской области и следователями Нацполиции Украины под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.