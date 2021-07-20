Катастрофические наводнения в Европе: названы причины

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Катастрофические наводнения, обрушившиеся на северо-запад Европы на прошлой неделе, стали серьезным предупреждением о том, что укрепление плотин, дамб и дренажных систем так же актуально, как и долгосрочное предотвращение изменения климата, поскольку некогда редкие погодные явления становятся все более распространенными.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

По мере того как вода отступает, официальные лица оценивают разрушения, оставленные потоками, терроризировавшими районы Западной и Южной Германии, Бельгии и Нидерландов, разрушая здания и мосты и убив более 150 человек.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, посетивший в понедельник курортный город Бад-Нойенар-Арвайлер, сказал, что стоимость реконструкции составит миллиарды евро в дополнение к миллионам, необходимым для оказания экстренной помощи.

Но стоимость проектирования и создания более совершенной инфраструктуры для смягчения последствий таких событий может быть во много раз выше.

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Наводнения, наступившие сразу после сильной жары и лесных пожаров в Северной Америке и Сибири, поставили вопрос об изменении климата во главу угла политической повестки дня.

Европейский Союз в этом месяце запустил амбициозный пакет мер по борьбе с изменением климата, сосредоточив внимание на сокращении выбросов парниковых газов, чтобы ограничить неуклонный рост глобальной температуры.

Но разрушения, вызванные наводнением на прошлой неделе, ясно показали, что экстремальные погодные явления, предсказанные учеными, занимающимися изменением климата, уже происходят сейчас и требуют немедленного реагирования.

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«Нам необходимо построить новую инфраструктуру — водохранилища, дамбы, водосборные бассейны на берегах рек — и укрепить канализационные системы, плотины и барьеры», — сказала Ламия Мессари-Беккер, профессор строительных технологий и строительной физики в Университете Зигена.«Это гигантская задача. Это час инженеров».

Даже до наводнения на прошлой неделе, превратившего главные улицы и дома в груды грязного щебня, хваленая транспортная и городская инфраструктура Германии ухудшалась в результате многолетних ограничений бюджета.

В других уязвимых регионах Европы, таких как север Италии, разрушительные наводнения почти каждый год обнажают слабость ветхих дорог и мостов.

А из-за эпидемии коронавируса у правительств осталось еще меньше свободных денег, которые можно потратить на поддержание своей инфраструктуры, не говоря уже о ее укреплении.

Но у них может не быть выбора.

«Я думаю, что теперь мы все понимаем, что эти экстремальные явления действительно происходят», — сказал Патрик Виллемс, профессор гидротехники Бельгийского университета KU Leuven.

«Это не просто прогноз, это действительно происходит».