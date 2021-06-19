Из газопровода российского «Газпрома» произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Из газопровода российского "Газпрома" произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО) Из газопровода российского "Газпрома" произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО)

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В Татарстане произошла масштабная утечка газа из газопровода, принадлежащего российскому государственному концерну "Газпром". Облака газа в 1,83 тонны были замечены на спутниковых снимках. Российский энергетический гигант также несет ответственность за три других недавних сверхмощных выбросов парникового газа.

Российский энергетический гигант «Газпром» выбросил в атмосферу 1 830 тонн метана в Татарстане. Утечка была обнаружена компанией Kayrros SAS, которая занимается изучением спутниковых снимков. Как информируют Экономические новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Этот выброс является крупнейшим в мире с 2019 года. В атмосферу попало 2,7 миллиона кубометров экологически вредного газа, что усугубило парниковый эффект. По данным Фонда защиты окружающей среды, воздействие этой чрезвычайной ситуации эквивалентно выбросам 40 000 автомобилей в течение года.

«Газпром» вынужден был признать масштабную утечку метана и взять на себя ответственность. Российская компания заявила, что инцидент произошел во время аварийного ремонта трубопровода.

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Этот инцидент нанес серьезный удар по репутации российского энергетического гиганта. Эксперты прогнозируют, что ближайшее время стоимость акций «Газпрома» на фондовом рынке значительно снизится.

Как сообщает Bloomberg, за последние несколько месяцев произошло еще три утечки метана по вине российского «Газпрома». Так, 24 мая компания Kayrros SAS обнаружила огромный метановый шлейф в Башкортостане. Во время ремонта трубопровода Уренгой-Петровск в атмосферу было выброшено 900 тысяч кубометров газа.

Отметим, что Kayrros SAS использовал изображения со спутника Sentinel-5 Precursor Европейского космического агентства. Этот аппарат вращается вокруг Земли 14 раз в день, фиксируя состояние атмосферы на планете.

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Метан не токсичен и не представляет прямой угрозы для человека. Вместе с тем он является парниковым газом, поскольку удерживает тепло в атмосфере. Потенциал глобального потепления от метана в 30 раз больше, чем у углекислого газа.