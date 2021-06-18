В Черном море у берегов Одессы образовался большой торнадо (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Черном море у берегов Одессы образовался большой торнадо (ВИДЕО) В Черном море у берегов Одессы образовался большой торнадо (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В Одесской области, неподалеку от города Черноморск, в море появился мощный торнадо.

Как информируют Экономические новости, соответственное видео можно посмотреть на паблике Telegram-группы «Одесса ИНФО».

Как видно на видео, воронка торнадо образовалась в море и двигалась с достаточно большой скоростью.

Стоит отметить, что Гидрометцентр сообщил о штормовом предупреждении для этого региона на пятницу, 18 июня: с 21:00 17 июня до 21:00 18 июня в Одессе ожидается облачность, мощный ливень и грозы. Ветер северо-восточный 9-14 м/с порывами 15-20 м/с.

Как сообщалось ранее, на село Широкое в Запорожской области не так давно обрушился торнадо, который сметал на своем пути крыши многих домов. Как сообщают свидетели событий, было повреждено приблизительно 10 домов.

Читайте: После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО)