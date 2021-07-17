Пьяный муж бросил жену умирать на асфальте: в Киеве произошло масштабное ДТП. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Пьяный муж бросил жену умирать на асфальте: в Киеве произошло масштабное ДТП. ФОТО Пьяный муж бросил жену умирать на асфальте: в Киеве произошло масштабное ДТП. ФОТО

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В машине на момент аварии находилось пять человек

В Киеве произошло очередное ДТП из-за водителя в состоянии алкогольного опьянения. На момент дорожно-транспортного происшествия в машине находилось пять человек. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Водитель под действием алкоголя не справился с управлением авто марки Ford Fusion, заехал на бордюр и снес несколько секций ограждений. Удар был такой сильный, что одна из пассажирок вылетела из авто. Девушка 2000-го года рождения получила перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, такие травмы оказались несовместимы с жизнью и пострадавшая не приходя в сознание скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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Также сообщают, что муж 22-летней погибшей был настолько пьян, что бросил жену на асфальте и убежал. Супруг девушки — брат водителя Ford Fusion. Остальные пассажиры также получили травмы различной степени тяжести. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Трагическая авария произошла в районе дома 15/1 по улице Березняковской. Сообщается, что у водителя — 1,63 промилле.

На месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают все подробности аварии.