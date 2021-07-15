В Хмельницкой области авто слетело в кювет: один человек погиб, двое в больнице. ФОТО

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В Хмельницкой области водитель не справился с управлением авто и слетел в кювет

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением авто и на большой скорости допустил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сам водитель, двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

Авария произошла 14 июля около 21:00 за пределами села Большая Березная Шепетовского района.

«По прибытию установлено, что легковой автомобиль» ВАЗ 211014 «находится в кювете. В автомобиле находилось три человека: 42-летний водитель, 33-летний и 44-летний пассажиры. Все они находились без сознания, но с признаками жизни», — говорят спасатели.

Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать пострадавших из авто, так как они были зажаты конструкциями.

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Все трое были переданы медикам, которые прибыли на место происшествия, для оказания им помощи. Но водитель в результате скончался на месте аварии.

«Пассажиры каретой скорой помощи в тяжелом состоянии, без сознания и с многочисленными травмами различного типа тяжести, были доставлен в Полонской ЦРБ» , — сообщили чрезвычайники.

На месте работают представители правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства дела.