«Героиня парковки» в Киеве забралась на бампер эвакуатора, чтобы не дать увезти ее авто. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » "Героиня парковки" в Киеве забралась на бампер эвакуатора, чтобы не дать увезти ее авто. ФОТО "Героиня парковки" в Киеве забралась на бампер эвакуатора, чтобы не дать увезти ее авто. ФОТО

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Девушка припарковала свое авто с нарушением правил ПДД

В Киеве снова произошел курьезный случай с эвакуацией авто. Девушка припарковала свою машину с нарушением правил дорожного движения. Как результат на место прибыл эвакуатор, чтобы забрать ее авто и отбуксировать его на штраф площадку. Но владелица решила, что этому не бывать, пишут Экономические новости со ссылкой на «Киев Оперативный«.

Владелица неправильно припаркованного авто решила залезть на бампер эвакуатора, чтобы не дать ему увезти ее авто. При этом она смогла еще в этот момент кому-то звонить.

«Почему сразу не парковаться нормально?», — задает риторический вопрос автор поста.

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В комментариях разгорелась бурная дискуссия о том, должен ли эвакуатор забирать авто, если его хозяйка находится на месте инцидента. Каждый решил высказать свое мнение на этот счет.

Многие пользователи считают, что достаточно штрафа за неправильную парковку, а эвакуаторщики просто не хотят терять заработок. Другие же возмущены действиями автоледи.

Отметим, в Киеве действительно часто нарушаются правила парковки, особенно это касается центра города. К тому же в столице Украины в час пик очень большие пробки. Водители очень часто на это жалуются и неоднократно просили местные власти решить этот вопрос.