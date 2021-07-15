Десятки погибших и пропавших без вести: Германию затопило из-за сильных дождей. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Десятки погибших и пропавших без вести: Германию затопило из-за сильных дождей. ФОТО Десятки погибших и пропавших без вести: Германию затопило из-за сильных дождей. ФОТО

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Рекордно сильные дожди привели к наводнению на западе Германии. Вода смывает мосты и затапливает дома.

Уже известно о десятках погибших. В частности, речь идет о таких городах как Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Также пострадали и некоторые провинции Бельгии: Льеж и Намюр. Еще 70 человек числятся без вести пропавшими. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters і Daily Mail.

В Рейнфальд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. Власти уже объявили чрезвычайный режим в регионе. В Северном Рейне-Вестфалии вода поднялась до такого уровня, что затопила жилые дома и другие сооружения. Люди вынуждены уезжать, чтобы спасти свою жизнь.

Город Бад-Нойенар в долине Ар полностью ушел под воду и остался без связи, сообщили местные власти. В том районе с крыш спасателям пришлось снять около 50 человек.

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В районе стихийного бедствия около 200 тыс. человек находятся без электричества. В регионе ограничили движение поездов.

Спасатели называют случившееся «потопом столетия». Власти отправили им на помощь солдат Бундесвера.

Также от наводнений страдают Бельгия и Нидерланды. На северо-востоке Франции повысился уровень воды в реках.

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Четверых мертвых людей спасатели обнаружили в разрушенном от потоков воды доме в Шульде. Четырех мертвых нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды.

В затопленных городах работают сотни спасателей. Было принято решение применить авиацию. Но пока урегулировать ситуацию не получается. Жителей затопленных домов стараются эвакуировать на лодках. Спасатели просят жителей городов не покидать своих домов и по возможности подниматься на верхние этажи.