В России бронетранспортер протаранил автобус с людьми, 2 человека погибли

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Два человека погибли и 4 человека получили ранения, в том числе трое детей, после столкновения колесного пехотного транспортера БТР-80 и пассажирского автобуса на юге России во вторник.

Российские СМИ сообщили, что сегодня в результате смертельного столкновения в Ставропольском крае на юге России по меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения, информируют Экономические новости.

Авария произошла во вторник утром недалеко от села Тамбукан на границе с Кабардино-Балкарией.

Сообщение СМИ о смертельной аварии подтвердили в Национальной гвардии России. В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники военной автомобильной инспекции и ГИБДД.

По данным Росгвардии, авария произошла при следовании военной колонны, которую сопровождала военная автомобильная инспекция.

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«По предварительной информации, водитель пассажирской «ГАЗели» [автобус] совершил столкновение с бронетранспортером, двигавшимся в составе военной колонны, что привело к гибели двух пассажиров «ГАЗели», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.