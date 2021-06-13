В Запорожской области смерч повредил минимум десять жилых домов. ВИДЕО

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Очевидцы писали о том, что сильный ветер поднимал в воздух все, что попадалось ему на пути

В Запорожской области в селе Широкое прошел смерч. Он сильно повредил по меньшей мере десять жилых домов, хозяйственных построек и заборов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на видео очевидцев. На записи видно, что большой вихрь поднимал в воздух все, что попадалось на пути.

Также на кадрах можно заметить, как смерч приблизился к жилому дому и стал срывать с него крышу. В результате листы шифера разлетелись на десятки метров. О людях, пострадавших от погодного явления, информации не было. Хотя такое природное явление очень опасно и может сильно навредить человеку, вплоть до летального исхода.

Напомним, в Покрове Днепропетровской области местные жители зафиксировали большой смерч, который образовался над городом. Природное явление наблюдали 7 июня. При этом многие пользователи сети под опубликованным видео написали, что это был не смерч, а торнадо.

Отметим, что смерч или торнадо – это атмосферный вихрь, что возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.