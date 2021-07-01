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На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО
 
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Участниками аварии стали два грузовика и один легковой автомобиль

На трассе под Ровно произошла тройная авария. Ее участниками стали два грузовых авто, а также одна легковая машина. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:30 возле населенного пункта Корнин. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ДСНС Ровенской области.

На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО
На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО

В результате ДТП двое мужчин из легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Их состояние оценивают медики как стабильное, спасатели помогли бригаде скорой медицинской помощи транспортировать их в карету скорой помощи. Пострадавшие получают всю необходимую для них медицинскую помощь. 

Также бойцы ДСНС провели отключения клеммы аккумуляторных батарей автомобилей.

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На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТОНа трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб. Движение транспорта на это участке дороги затруднено. Также на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На трассе под Ровно столкнулись сразу три авто: есть пострадавшие. ФОТО

Водителей просят планировать свой маршрут заранее, чтобы не простаивать в больших пробках на этом участке трассы. Также правоохранительные органы напоминают всем водителям о важности соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, чтобы избежать аварий.
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