Авто разбросало по всей трассе: под Николаевом произошло масштабное ДТП. ФОТО

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В аварии погибло два человека и есть травмированные

В Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись два легковых автомобиля KIA и Mazda. Известно, от полученных травм скончались три человека. Еще два человека, включая пятилетнего ребенка, были госпитализированы медиками, которые прибыли на место трагедии. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Авария произошла на трассе Н-14 Кропивницкий-Николаев в Николаевской области. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов, спасатели и карета скорой помощи. Всех пострадавших сразу же осмотрели на месте и увезли в медицинское учреждение.

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Там им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Они получили травмы различной степени тяжести. О состоянии пострадавших на данный момент пока ничего неизвестно.

«30 июня вблизи с. Воронцовка Новоодесского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них 1 ребенок 2016 г.р.) госпитализированы», — говорится в сообщении.

В сети также были опубликованы фото с места аварии. На них видно, что авто буквально разбросало по всей трассе. По всей вероятности, от удара одна машина загорелась, но спасатели сумели оперативно ликвидировать огонь, чтобы он не перекинулся на весь салон.