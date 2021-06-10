Из-за обрушения здания в Мумбаи погибло 11 человек (ВИДЕО)
По меньшей мере 11 человек, в том числе восемь детей, погибли, когда из-за сильных муссонных дождей в трущобах Мумбаи обрушился жилой дом.
Как сообщают Экономические новости со ссылкой на ibtimes, об этом заявили в четверг индийские власти.
Власти города Мумбаи подтвердили, что семь других жителей были ранены в результате инцидента поздним вечером в среду.
Жители были эвакуированы из близлежащих построек, находящихся в опасном состоянии.
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В среду на Мумбаи обрушились сезонные муссонные дожди, которые привели к масштабным наводнениям и хаосу на дорогах. Фото: AFP / Punit PARANJPE
Шесть раненых находятся в стабильном состоянии, одна 30-летняя женщина госпитализирована в критическом состоянии.
Видео: hindustantimes
«Есть подозрение, что три человека застряли в руинах здания, и поисковая операция по их поиску продолжается», — заявил газете Indian Express Прабхат Рахангдейл из городских властей Мумбаи.
Обвалы плохо построенных зданий являются обычным явлением во время сезона дождей, которые обрушились на финансовую столицу Индии в среду, вызвав масштабные наводнения и хаос на дорогах.