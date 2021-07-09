В Верховной Раде одобрили окончательный законопроект о налоге на игорный бизнес

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Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике опубликовал окончательный вариант законопроекта о налоге на игорный бизнес, который будет сопровождать новое игорное законодательство Украины, принятое в прошлом году.

Комитет внес ряд незначительных изменений и уточнений после второго чтения законопроекта 2713-D, информируют Экономические новости.

В первом чтении комитет ввел единую ставку налога в размере 10% для всех игорных заведений Украины и исключил пункт, который временно увеличивал лицензионные сборы в три раза на период до введения национальной системы мониторинга.

Новые изменения включают уточнение, что первые лицензиаты, такие как Parimatch и Cosmolot, которые уже заплатили более высокие лицензионные сборы, смогут перенести сумму, которую они переплатили, в счет будущих сборов за продление лицензии.

Законопроект также предписывает Национальному банку Украины изучить максимальные лимиты наличности для стационарных казино, чтобы обеспечить эффективную практику борьбы с отмыванием денег.

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Еще одно изменение касается выигрышей в азартных играх: игрокам в казино и игровые автоматы разрешается вычитать проигрыши из выигрышей, которые они получают в тот же 24-часовой период.

Выигрыши свыше 480 000 гривен (14 900 евро) в год будут облагаться налогом по ставке 18%.

Теперь законопроект пройдет второе чтение в парламенте, после чего он может быть принят и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.