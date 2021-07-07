В Киеве взлетят тарифы на отопление: сколько придется платить

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В Киеве тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 30-40%.

Замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что осенью тарифы на отопление и горячую воду увеличатся на 30-40%. Об этом информируют Экономические Новости.

Петр Пантелеев отметил, что так как компании по теплоснабжению являются убыточными и не имеют средств, то тарифы на тепло будут пересматриваться. Заместитель главы КГГА сказал, что исходя из того, что фиксированная цена, предложенная НАК «Нафтогаз», является больше, чем была в прошлых тарифах, то на сегодняшний день существует необходимость по увеличению тарифов.

Сообщается, КП «Киевтеплоэнерго» планирует повышение тарифов с 1 октября. Средневзвешенная цена на 1 гигакалорий тепла будет составлять 2151,77−2433,90 грн/м кв, а стоимость горячей воды достигнет 109,55−122,17 грн/м куб.

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Напомним, 20 мая прекратил действие механизм о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа для компаний теплокоммунэнерго. Это привело к тому, что НАК «Нафтогаз» изменил цену и условия покупки газа.