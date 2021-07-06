Турция заключила контракт на поставку украинских двигателей для ударного вертолета Atak

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Украинская компания "Мотор Сич" поставит 14 двигателей для турецкого вертолета T929 Multirole Heavy Combat Helicopter - более тяжелой (11 тонн) версии ударного вертолета T129 Atak.

Компания Turkish Aerospace не раскрыла стоимость сделки или сроки поставки, сообщив только о заключении контракта 29 июня. По словам представителей Турции, данная сделка поможет решить особенно сложную проблему для производителя турецких вертолетов, информируют Экономические новости.

В реализации программы Atak возникли трудности из-за санкций США, введенных в 2019 году после того, как Анкара решилась на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Эти санкции затронули турбовальный двигатель LHTEC CTS800-4A американского производства для Atak, изготовленный в рамках СП между Honeywell и Rolls-Royce.

Турция разрабатывает свой собственный турбовальный двигатель для T129: TS1400 от TUSAŞ Engine Industries. Это может стать решением проблемы, но его разработка, как ожидается, будет завершена не ранее 2025 года.

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Санкции США, вероятно, также будут стимулировать разработку отечественных двигателей для T929 и других турецких вертолетов.

Еще одним вариантом для T129 может стать двигатель, не требующий применения ITAR, например, Safran Arano 1A, отмечают в Shephard Defence Insight.