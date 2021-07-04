Украина заявляет о «шантаже» со стороны Газпрома, сокращающего поставки газа в Европу

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Контролируемый Кремлем газовый гигант "Газпром" в последние месяцы не бронирует дополнительные мощности для поставок газа в ЕС через Украину для удовлетворения растущего спроса, что расценивается оператором газотранспортной системы Украины как "шантаж".

Несмотря на значительное восстановление спроса на природный газ в Европе, российский газовый гигант «Газпром» не забронировал дополнительные мощности через Украину на ежемесячном аукционе на этой неделе, что фактически означает сокращение поставок в Европу на 2 миллиарда кубометров в июле, сообщают Экономические новости со ссылкой на Upstream и Газпром.

Российская газовая монополия также закроет с 6 по 10 июля на техническое обслуживание газопровод «Ямал-Европа», по которому газ из России через Беларусь и Польшу поставляется в Германию. Газпром также с 13 по 22 июля прекратит поставки по «Северному потоку».

Несмотря на ремонтные работы на северных трубопроводных маршрутах в Европу, «Газпром» не воспользовался дополнительными мощностями, предложенными Украиной.

Аналитики считают, что это решение может являться удобным шагом со стороны российского гиганта, чтобы еще больше поднять цены на газ в Европе и воспользоваться преимуществами самых высоких цен за последние 13 лет.

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Другие аналитики полагают, что намеренное сокращение поставок «Газпромом» должно заставить Европу признать, что потребители газа на континенте нуждаются в запуске скандального газопровода «Северный поток-2» в Германию в обход Украины.

«Газпром» фактически говорит ЕС: «Дайте нам зеленый свет для «Северного потока-2″, и мы отправим вам весь газ, который вам нужен», — сказал на этой неделе Том Маржец-Мансер, ведущий европейский газовый аналитик ICIS, в интервью Financial Times (FT).

На этой неделе «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для маршрута через Украину, вызвав критику со стороны оператора газотранспортной системы Украины.

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Российский газовый гигант стремится поднять цены на газ в Европе еще выше, намеренно отказываясь от поставок, сказал FT Сергей Макогон, исполнительный директор оператора газотранспортной системы Украины, отметив, что недавний скачок цен — это «искусственно созданная проблема».

Сергей Макогон в интервью Reuters сообщил, что цены на газ на газовых хабах Европы превысили 400 долларов за 1000 кубометров, что отражает решение «Газпрома» не использовать дополнительные мощности.

«Я считаю, что таким образом Кремль посылает четкий сигнал: Бесполезно ждать увеличения объемов поставок газа без ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», — сказал он.

«Европа не должна следовать этому шантажу «Газпрома» с ценами», — подчеркнул Макогон в интервью FT.