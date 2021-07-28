Шмыгаль рассказал о влиянии децентрализации на украинский бизнес

Главная » Последние новости » Новости экономики » Шмыгаль рассказал о влиянии децентрализации на украинский бизнес Шмыгаль рассказал о влиянии децентрализации на украинский бизнес

Закрыть Отправить

После создания ОТГ значительно улучшилось администрирование налогов и отношений с бизнесом

Децентрализация позволяет общинам распределять бюджет в соответствии с потребностями жителей, способствует региональной конкуренции между местными громадами, а это, в свою очередь, улучшает условия для ведения бизнеса, особенно для малого и среднего. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на официальный сайт «Слуги народа«, такое мнение высказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация».

«Общая картина по регионам показывает, что после появления ОТГ значительно улучшилась и практика администрирования налогов и построения отношений с бизнесом. Появилась взаимная заинтересованность и громад, и власти на местах, и бизнеса вкладывать деньги в благосостояние конкретной громады. Бизнес в этом непосредственно заинтересован, потому что это и привлекательность, и развитие для будущей рабочей силы для того, чтобы больше людей имели настроение жить в том или ином регионе, не выезжать на заработки, а оставаться и работать в том бизнесе, малом, среднем и большом, который есть на территории местных громад», — заявил глава правительства.

Кроме того, премьер вспомнил и фактор расширения сети ЦНАП в Украине.

«Реформа децентрализации, конечно, призвана упростить отношения государства, громад и их жителей. ЦНАП как точки предоставления публичных и государственных услуг сегодня себя полностью оправдывают», — считает Шмыгаль.

Читайте: Прожиточный минимум необходимо поднять, а штрафы для бизнеса - отменить, - Железняк (ВИДЕО)

Он также напомнил о том, что более 60% украинцев поддержали реформу децентрализации. По его мнению, об успехе децентрализации свидетельствует также отношение и отзывы как украинцев, так и иностранных партнеров.

«Стоит отметить высокий уровень доверия к этой реформе со стороны общества. Ряд проведенных социологических исследований демонстрирует достаточно высокий уровень доверия и поддержку этой реформы — более 60%», — резюмировал он.