В Украине неофициально работает каждый пятый сотрудник, — Гоструда

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Теневая занятость в Украине постепенно снижается

Заместитель главы Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера сообщил о том, что каждый пятый украинец работает без официального оформления. Но несмотря на это за последние года теневой рынок труда стал значительно меньше. Об этом политик рассказа в эфире телеканала «Дом», пишут Экономические новости.

«Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Имеет существенную тенденцию к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тыс. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 года по 1 апреля 2021 года, мы имеем уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест», – сказал он.

Игорь Дегнера рассказал о том, что с 14 июля началась активная фаза проверок работодателей на наличие неофициально работающих сотрудников. Потому что разъяснительные работы, которые периодически проводятся, не действуют должным образом. Даже высокие штрафы не дают ожидаемый результат. Как показывает практика, люди продолжают работать без официального оформления.

Только за три недели активных проверок было выявлено 3 216 работников без трудовых договоров. Ответственность за это будут нести работодатели, которые допустили такую ситуацию.

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