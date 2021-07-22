Украина может заменить природный газ эко-топливом. В стране запустят электронную торговлю

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У Украины есть огромный потенциал, потому через несколько лет в стране могут заменить газ биотопливом

В Украины вскоре внедрят современную систему электронной торговли биотопливом, а также — будут утверждены четкие требования к качеству твердого топлива. Такие шаги предусмотрены проектом закона от Министерства энергетики и Госэнергоэффективности. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на слова заместителя министра Юлии Пидкоморной, законопроект уже готовы внести на рассмотрение КМУ.

Уже в этом году минимум 20% твердого биотоплива будет продаваться с использованием единой системы электронной торговли, до 2025 года – 100%. В случае нарушений этих условий продажи, будет введена административная ответственность.

Заместитель министра отметила особый потенциал Украины, где каждый год образуется примерно 94 миллионов тонн отходов сельхозкультур, которые могут быть эффективно переработаны. Она отметила, что 34 миллионов тонн из них действительно доступны и их можно использовать в энергетическом секторе. По словам Юлии Пидкомирной, в последние шесть лет в нашей стране ввели больше 2,4 ГВт мощностей на биомассе, что получилось из-за создания механизмов стимулирования со стороны государства. В частности, в Украине ввели тариф на тепло из биомассы, который составляет 90% тарифа на тепло из газа, сохранили «зеленый» тариф на электроэнергию из биомассы на уровне 12,39 евроцентов/кВт и тд.

Стоит отметить, что немецкие экологи, которые назвали запуск «Северного потока-2» первостатейным грехом, считают, что подобные проэкты должны остаться в прошлом. А будущее — именно за биотопливом.

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