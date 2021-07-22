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Немецкий концерн Leifeld отказался поставлять высокотехнологичное оборудование в Украину

Главная » Последние новости » Новости экономики » Немецкий концерн Leifeld отказался поставлять высокотехнологичное оборудование в Украину
 
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Немецкая компания Leifeld, расположенная в городе Ален, отказалась поставлять Украине высокотехнологичное оборудование, сообщил директор конструкторского бюро "Луч".

Олег Коростелов, директор ведущего украинского оборонного предприятия, заявил во время мероприятия «Эффективная промышленность для обороны», что Leifeld отказался поставлять в Украину поточные формовочные машины для бесстружечной обработки металла, информируют Экономические новости.

«Когда нам нужны были тепловизоры, нам помогала Турция, когда нам нужны были современные беспилотники, нам опять же помогала Турция», — также отметил Коростелов.

Leifeld разрабатывает, производит и распространяет инструментальные станки для бесстружечной обработки металлов. Компания является одним из ведущих мировых поставщиков технологий спиннинга, проточной формовки, сдвиговой формовки, раскроя и профилирования.

Более 200 сотрудников работают на предприятиях Leifeld в Германии, США, Китае и даже в России.

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Кроме того, ранее в июне 2021 года министр иностранных дел Германии отверг идею поставок оружия Украине после того, как президент страны заявил, что хотел бы получить военную помощь от Берлина.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 178

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