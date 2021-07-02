В бюджет с января по май 2021 года поступило 76,6% от запланированных государственных займов, — Минфин

Главная » Последние новости » Новости экономики » В бюджет с января по май 2021 года поступило 76,6% от запланированных государственных займов, - Минфин В бюджет с января по май 2021 года поступило 76,6% от запланированных государственных займов, - Минфин

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Общая сумма поступлений составила 257,8 млрд грн

За первые пол года 2021 года в бюджет Украины поступило 257,8 млрд грн государственных займов. Это 76,6% от запланированной суммы на этот период времени. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

«Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 года составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период», — говорится в сообщении.

От размещения ОВГЗ всего было привлечено 211,4 млрд грн. Эти деньги были направлены на финансирование государственного бюджета. В иностранной валюте было получено средств на сумму 59,7 млрд грн (1,7 млрд долл. и 409,9 млрд евро). Поступления из внешних источников составили 46,4 млрд грн.

Правительством Украины также были выделены деньги на погашение государственного долга. Известно, в этом направлении план был выполнен на 100%. Всего было выделено средств в размере 231,0 млрд грн. Потрачено на платежи по обслуживанию — 74,0 млрд грн (94,5% плана). Таким образом, за первое полугодие правительством Украины были показаны хорошие результаты.

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Если в пример сравнивать эти показатели за 2020 год, то фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета составили 621,5 млрд грн. Это 93,8% от запланированных на этот период.