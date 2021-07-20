Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали

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В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготные пенсии.

В Украине, согласно действующего законодательством, некоторые категории граждан имеют право на получение льготных пенсий. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Новое время.

Право на получение льготной пенсии имеют работники, трудившиеся в профессиях или на должностях с особо тяжелыми или вредными условиями труда. На законодательном уровне обеспечение граждан льготной пенсии регулируется Законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№ 1058-IV) и «О пенсионном обеспечении» (№ 1788-XII).

Согласно Закону № 1058-IV право на пенсию по возрасту на льготных условия, независимо от последнего места работы, имеют следующие лица:

а) лица, которые заняты полный рабочий день на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, на подземных работах (согласно списку № 1 работ, производств, профессий, показателей и должностей, утвержденному Кабмином, по результатам аттестации — после достижения 50 лет и при следующем стаже работы:

не менее 25 лет у мужчин (из которых не менее 10 лет на перечисленных работах),

не менее 20 лет у женщин (из которых не менее 7 лет 6 месяцев на перечисленных работах).

б) лица, которые заняты полный рабочий день на других работах с тяжелыми и вредными условиями труда (согласно списку № 2 работ, производств, профессий, показателей и должностей, утвержденному Кабмином, по результатам аттестации — по достижению 55 лет и при следующем стаже работы:

не менее 30 лет у мужчин (из которых не менее 12 лет 6 месяцев на перечисленнных работах);

не менее 25 лет у женщин (из которых не менее 10 лет на перечисленных работах).

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Важно отметить, что при назначении льготной пенсии учитываются все периоды работы на профессиях и должностях, указанные в Списках, и независимо от периода, когда профессии и должности были внесены в Списки. Льготные пенсии начисляются приобязательном подтверждении стажа официальными документами. Для подтверждения стажа, занимаемой должности и профессии человек должен предоставить в ПФУ свою трудовую книжку. В случае отсутствия трудовой книжки стаж работы может быть установлен на основании документов, выданных по месту учебы, работы, службы.