РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

20.07.2021 г.
20:25 Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали
19:21 Стало известно, сколько украинцы заплатят за электроэнергию с 1 августа
12:45 Рост поступлений в бюджеты на 1,3 млрд грн свидетельствует о слаженной работе нашей команды, - глава Черкасской ОГА Александр Скичко
11:24 Нардепы от "Слуг народа" могут сорвать финансирование одной из ключевых реформ Зеленского, – СМИ
10:47 В Украине получателей субсидий ждут масштабные проверки
10:40 В Украине из-за жары резко выросло потребление электроэнергии
10:27 Представитель госдепа США посетит Украину и Польшу по вопросу "Северного потока-2"
Все новости экономики

Аналитика

20.07.2021

Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?

Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Через пять лет после убийства журналиста Шеремета в Украине осталось больше вопросов, чем ответов.
15.07.2021

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом
Документы доказывают, что Россия использовала секретную многоступенчатую операцию по вмешательству в демократию США и приведению Дональда Трампа к власти ...
13.07.2021

"Северный поток-2" на долгие годы омрачит американо-германские отношения

Северный поток-2 на долгие годы омрачит американо-германские отношения
Упорно поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток-2", Ангела Меркель подвела США и Европу - и оставила своему преемнику только ...

Последние новости

20.07.2021 г.
22:48 В Киеве бабушка придумала оригинальный способ борьбы с шумом под окнами (ФОТО)
22:05 Контрразведчики СБУ задержали создателя "конституции ЛНР", экс-"депутата" "парламента" "Л/ДНР" (ФОТО)
21:59 В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию: подробности
21:48 США накрыл "огненный апокалипсис" (ВИДЕО)
21:20 FakeAdBlocker: украинских пользователей Android атакует опасная угроза
21:00 На украинских дорогах появятся "извещатели", которые будут сообщать о нарушениях ПДД
20:58 "Жуткое оранжевое облако": в Ровно произошла серьезная авария на химзаводе (ВИДЕО)
20:35 В Польше жестоко избили украинскую заробитчанку
20:25 Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали
19:48 На Закарпатье произошло смертельное ДТП: Mercedes Vito столкнулся с грузовиком
19:21 Стало известно, сколько украинцы заплатят за электроэнергию с 1 августа
19:21 COVID-19 может стать китайским Чернобылем мирового масштаба, - The Hudson Institute
18:40 Курьез: в Запорожье придумали новый "стройматериал" для латания дорог (ФОТО)
18:28 "Армагеддон пришел в салон Porshe": в Германии затопило автосалон c новенькими авто (ВИДЕО)
18:03 Врачи рассказали, опасно ли пить ледяную воду в жару
17:58 Киев снова накрыл мощный ливень с грозой
17:28 На Донбассе террористы активизировали подготовку разведывательно-диверсионных групп, - разведка
16:48 Минцифры и МОН анонсировали закупку ноутбуков для учителей
16:28 Безос отправился в космос: кто летит вместе с ним (ВИДЕО)
16:01 В Карпатах объявлен II уровень опасности: подробности
15:21 Принц Гарри написал мемуары, которые продал за 20 млн долларов
14:39 Тайваньский пролив - наиболее вероятное место для начала войны между США и Китаем, - Daily Beast
13:50 Определены "лучшие" и "худшие" страны для покупки нового автомобиля
13:40 В Украине в 2021 году обезвредили почти 300 авиационных бомб
13:00 В Минздраве предложили возобновить самоизоляцию после въезда в страну для невакцинированных украинцев
12:45 Рост поступлений в бюджеты на 1,3 млрд грн свидетельствует о слаженной работе нашей команды, - глава Черкасской ОГА Александр Скичко
12:30 На украинских курортах начали борьбу с нашествием медуз (ВИДЕО)
12:00 В Багдаде прогремел взрыв: погибло более 20 людей, десятки раненых (ФОТО)
11:57 Как безболезненно перейти на Айфон 11 Эпл
11:30 Болтон рассказал, чего не хватило Трампу для организации госпереворота
11:24 Нардепы от "Слуг народа" могут сорвать финансирование одной из ключевых реформ Зеленского, – СМИ
11:18 Стало известно, когда в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих
10:55 "Я вылью кофе вам в лицо": президент Филиппин обвинил экс-министра иностранных дел в госизмене
10:47 В Украине получателей субсидий ждут масштабные проверки
10:44 Чудесное спасение кота во время грозы в Киеве попало на видео (ВИДЕО)
10:40 В Украине из-за жары резко выросло потребление электроэнергии
10:34 Аномальное лето: Какой будет погода в ближайшие дни
10:33 Катастрофические наводнения в Европе: названы причины
10:27 Представитель госдепа США посетит Украину и Польшу по вопросу "Северного потока-2"
10:09 Марк Магалецкий из ЕБРР теперь фигурирует еще в схемах «Укрзализныци» - СМИ
09:48 ​Генсеком НАТО впервые может стать женщина. Для Украины есть выгода
09:41 Экспорт зерновых из Украины в нынешнем сезоне достиг 1 млн тонн
09:34 США и Германия урегулировали разногласия по газопроводу "Северный поток-2"
09:29 Украина, Грузия и Молдова видят совместный путь в ЕС
08:38 Турагент по виртуальной реальности и цифровой реабилитолог: В Украине появились новые специальности
08:35 Солдаты НОАК «одержали победу» над индийскими войсками в столкновении в долине Галван, - китайские СМИ
08:33 Дональд Туск предрёк распад ЕС из-за двух стран, — Daily Express
08:10 Украине грозит новая волна коронавируса: Десять главных вопросов о вакцине
08:00 «Оптима» – лидер дистанционного образования Украины
07:45 Китай тайно провел успешный запуск многоразового космического корабля
07:15 Ученые нашли штамм активных против COVID-19 лактобактерий
07:00 Затяжные ливни в Польше: реки вышли из берегов (ВИДЕО)
19.07.2021 г.
23:58 Во Франции сообщили о начале четвертой волны COVID-19
23:43 Герой дня: В Киеве мужчина спас собаку во время потопа (ВИДЕО)
23:24 Людей завтрашнего дня в Китае создают уже в школе
22:45 Австралийская компания скрестила Ferrari и Tesla: что из этого вышло
22:24 Стало известно, что украинцам необходимо иметь для посещения Франции
21:59 Украина, Молдова и Грузия объявили о заявках по вступлению в ЕС
21:48 "Нашествие устриц": на Олимпиаде в Токио под угрозой проведение соревнований
21:24 В Британии 60% госпитализированных получили две COVID-прививки
20:58 Сеть взорвало новое видео с места крушения "Титаника" (ВИДЕО)
20:28 В Испании автомобиль на сильной скорости врезался в посетителей бара
20:17 "Три меча-2021": в Украине проходят масштабные военные учения (ФОТО)
19:49 В Швейцарии планируют увеличить пенсионный возраст
19:28 Зеленский назвал Россию угрозой для всей Европы
19:18 Экономика Украины выросла на 6% во втором квартале, - министерство экономики
19:06 Мировые цены на нефть начали падать
18:29 В Испании отказались от AstraZeneca: названа причина
17:58 НАТО может возглавить Грибаускайте
17:19 Искусственный интеллект «научился» читать мысли людей во сне
16:28 Сеть взорвали новые кадры "водного апокалипсиса" в Киеве (ВИДЕО)
16:26 В Мариуполе началось строительство "Метинвест Политехники"
16:01 В Киеве появились новые парковочные зоны: подробности
15:37 Россия похвасталась успешным испытательным запуском гиперзвуковой ракеты
14:34 "Dr. Eisenfaust": Виталий Кличко отмечает свой 50-й День рождения
14:08 "Киев ушел под воду": из-за потопа закрыта станция метро, автомобили "плавают". ФОТО. ВИДЕО
13:58 Любченко теряет поддержку на Банковой в пользу Чернышова - СМИ
13:38 «Нужно поставить чиновников на место»: Саакашвили раскритиковал главу Госгеонедр Опимаха за остановку карьера на Житомирщине
13:18 Названа страна с рекордной заболеваемостью "Дельта"- штаммом коронавируса
13:00 В США разработали космический супер-радар против России и Китая
12:32 Украинцам предложили делать авансовый платеж за коммуналку: что это значит
12:10 Ученые придумали, как определить тяжесть COVID-19 по слюне
10:20 Корпоративное управление "Нафтогаза" в национальном приоритете для Украины
Все новости »

Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготные пенсии.

В Украине, согласно действующего законодательством, некоторые категории граждан имеют право на получение льготных пенсий. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Новое время.

Право на получение льготной пенсии имеют работники, трудившиеся в профессиях или на должностях с особо тяжелыми или вредными условиями труда. На законодательном уровне обеспечение граждан льготной пенсии регулируется Законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№ 1058-IV) и «О пенсионном обеспечении» (№ 1788-XII).

Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали

Согласно Закону № 1058-IV право на пенсию по возрасту на льготных условия, независимо от последнего места работы, имеют следующие лица:
а) лица, которые заняты полный рабочий день на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, на подземных работах (согласно списку № 1 работ, производств, профессий, показателей и должностей, утвержденному Кабмином, по результатам аттестации — после достижения 50 лет и при следующем стаже работы:
не менее 25 лет у мужчин (из которых не менее 10 лет на перечисленных работах),
не менее 20 лет у женщин (из которых не менее 7 лет 6 месяцев на перечисленных работах).
б) лица, которые заняты полный рабочий день на других работах с тяжелыми и вредными условиями труда (согласно списку № 2 работ, производств, профессий, показателей и должностей, утвержденному Кабмином, по результатам аттестации — по достижению 55 лет и при следующем стаже работы:
не менее 30 лет у мужчин (из которых не менее 12 лет 6 месяцев на перечисленнных работах);
не менее 25 лет у женщин (из которых не менее 10 лет на перечисленных работах).

Читайте: Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты

Кто в Украине имеет право на получение льготной пенсии: детали

Важно отметить, что при назначении льготной пенсии учитываются все периоды работы на профессиях и должностях, указанные в Списках, и независимо от периода, когда профессии и должности были внесены в Списки. Льготные пенсии начисляются приобязательном подтверждении стажа официальными документами. Для подтверждения стажа, занимаемой должности и профессии человек должен предоставить в ПФУ свою трудовую книжку. В случае отсутствия трудовой книжки стаж работы может быть установлен на основании документов, выданных по месту учебы, работы, службы.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 129

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2"
Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Кличко: "Я должен изменить окружающий мир в соответствии с моими ценностями"
Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества
"Историческое событие": В Украине приняты все законодательные акты по судебной реформе
ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Все статьи



Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, сколько украинцы заплатят за электроэнергию с 1 августа (1172)

Арестович обвинил Меркель в предательстве интересов Украины в угоду России (1134)

Украине нужно готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку -2" - дипломат (491)

В Украине получателей субсидий ждут масштабные проверки (399)

Нардепы от "Слуг народа" могут сорвать финансирование одной из ключевых реформ Зеленского, – СМИ (274)

"Северный поток-2"- это геополитическое оружие Кремля, нацеленное в самое сердце Европы (259)

Украина планирует собрать около 76 миллионов тонн зерна в этом году (207)

Рост поступлений в бюджеты на 1,3 млрд грн свидетельствует о слаженной работе нашей команды, - глава Черкасской ОГА Александр Скичко (175)

«Нужно поставить чиновников на место»: Саакашвили раскритиковал главу Госгеонедр Опимаха за остановку карьера на Житомирщине (152)

В Украине хотят изменить правила трудоустройства иностранцев: что нового (146)

Армия

Беспилотный летательный аппарат «R-400»
Вертолет Sikorsky Aircraft MH-60G «Pave Hawk» (США)
Танк М1 «Абрамс» (США)
Винтовка М14 (США)
Вся армия    >>

Персоны

Тимошенко
Юлия
Колесниченко
Вадим
Варичев
Яков
Новосад
Анна
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Из-за сильных осадков Австрия ушла под воду: фото и видео последствий (9340)

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО) (6910)

"Зайти в море просто невозможно": что происходит на пляжах Азовского моря. ФОТО (6437)








Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО)

В Японии гроздь винограда продали за рекордные 12 тысяч долларов. ФОТО

На Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

Англичанин создал ферму, на которой выращивает эксклюзивную мебель и предметы интерьера. ФОТО

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО


Обдерут





bigmir)net TOP 100

 