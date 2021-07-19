Корпоративное управление «Нафтогаза» в национальном приоритете для Украины

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В последние месяцы события, происходящие в национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз", вызывают все большую озабоченность общественности. В апреле в государственной компании произошла резкая смена руководства, которая, как оказалось, подорвала роль "Нафтогаза" как флагмана реформы корпоративного управления в Украине.

Внезапная смена руководства произошла сразу после того, как стало известно, что «Нафтогаз» зафиксировал годовой убыток в размере 700 миллионов долларов США. Это значительно ниже ожидаемой прибыли в размере 420 миллионов долларов США, прогнозируемой в годовом бюджете на 2020 год, который был утвержден всего несколькими месяцами ранее, в декабре 2020 года, когда финансовые результаты за большую часть периода уже были ясны. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council.

Совсем недавно газеты Kyiv Post и «Украинская правда» сообщили, что бывший главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев получил бонус в размере 12,7 млн долларов США в 2020 году. Другие топ-менеджеры получили такие же крупные финансовые бонусы и получили значительное повышение заработной платы.

Мало кто ставит под сомнение правомерность предложения руководителям конкурентоспособных зарплат, если это обосновано и должным образом раскрыто. Однако в данном случае есть все основания утверждать, что ни одно из этих условий не было выполнено.

Нафтогаз» решил не раскрывать информацию о вознаграждении отдельных руководителей в 2020 году, хотя сделал это в 2019 году. Это явное отсутствие прозрачности привело к обвинениям в том, что наблюдательный совет намеренно скрывает информацию от общественности. Если это подтвердится, то это будет означать серьезный провал в корпоративном управлении.

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Часть этих спорных бонусов была связана со знаменательной победой «Нафтогаза» в арбитражном суде против российского «Газпрома» в 2018 году. Первоначально бонусы были одобрены наблюдательным советом вскоре после этого арбитражного успеха. Затем под давлением правительства выплата была приостановлена в начале 2020 года, но в конце года была продолжена. Это вызвало вопросы о роли наблюдательного совета и его способности действовать независимо от руководства или политического влияния.

Недавние откровения о непрозрачности чрезвычайно крупных бонусных выплат пролили новый свет на неоднозначные шаги, предпринятые украинскими властями в апреле, чтобы временно отстранить наблюдательный совет «Нафтогаза» и заменить главного исполнительного директора Андрея Коболева на Юрия Витренко. В то время эти действия вызвали серьезную критику со стороны международных партнеров Украины.

Сейчас критики указывают на скандал с выплатой бонусов как на доказательство того, что корпоративное управление в «Нафтогазе» было фактически нарушено. Некоторые утверждают, что недостатки реформы корпоративного управления в «Нафтогазе» можно проследить вплоть до назначения наблюдательного совета в 2017 году без необходимого прозрачного, конкурентного и основанного на заслугах процесса выдвижения кандидатов.

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Несмотря на обеспокоенность по поводу действий наблюдательного совета, важно подчеркнуть, что реформа корпоративного управления в Украине не провалилась. Нынешние проблемы лишь подчеркивают тот факт, что процесс реформ в Украине нуждается в совершенствовании и завершении. Недавние неудачи в «Нафтогазе» обратимы и могут быть исправлены при условии, что и правительство Украины, и международное сообщество подойдут к своей роли со спокойной выдержкой.

Украинское правительство, возможно, повело себя неуклюже и нарушило полномочия наблюдательного совета при назначении нового руководителя компании в апреле. С другой стороны, действия правительства следует рассматривать в контексте государственной компании, которая отвечает за энергетическую независимость Украины и обеспечивает примерно одну седьмую часть доходов государственного бюджета, но которая ежегодно сообщала о значительных убытках и снижении объемов производства.

В нынешний наблюдательный совет «Нафтогаза» входят члены с большим послужным списком, такие как Клэр Споттисвуд, бывший регулятор энергетики Великобритании, и Людо Ван дер Хейден, профессор корпоративного управления в ведущей международной бизнес-школе INSEAD. Вместе они должны обладать достаточным опытом, чтобы обеспечить независимость, прозрачность и эффективность работы.

Международные партнеры, призывающие Украину реформировать корпоративное управление на основе руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями, должны также признать, что реформа корпоративного управления не является самоцелью. Прежде всего, это инструмент для обеспечения постоянной корпоративной эффективности, подотчетности и принятия правильных управленческих решений.

Реформа корпоративного управления украинских ГП была начата в Украине с большим энтузиазмом. Однако на самом деле она так и не была завершена, а ее основополагающие принципы, отраженные в руководстве ОЭСР, иногда ставились под угрозу.

Важно, чтобы и правительство, и международное сообщество признали недостатки корпоративного управления «Нафтогаза» и сделали шаг вперед.

Корпоративное управление в «Нафтогазе» можно исправить, если предпринять ряд шагов.

Во-первых, новые члены наблюдательного совета должны отбираться в рамках действительно прозрачного, основанного на заслугах и конкурентного процесса. Правительство уже заявило о своем намерении сделать это.

Во-вторых, необходимо принять новый закон о корпоративном управлении на государственных предприятиях, закрепляющий полномочия и подотчетность наблюдательных советов, включая право назначать и увольнять генерального директора. Этот закон также должен включать надежный механизм увольнения неэффективного совета.

В-третьих, новый наблюдательный совет «Нафтогаза» должен принять решение о назначении генерального директора и других руководителей, а также об их вознаграждении.

Как только эти реформы будут реализованы в «Нафтогазе», они должны быть внедрены и в других крупных государственных предприятиях Украины. В случае успеха это подготовит почву для целого ряда последующих реформ.