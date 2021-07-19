Экономика Украины выросла на 6% во втором квартале, — министерство экономики

Министерство экономики Украины сообщило в понедельник, что валовой внутренний продукт страны вырос на 6% в годовом исчислении во втором квартале, согласно предварительной оценке, после снижения на 2,2% в первом квартале.

Государственная служба статистики опубликует официальные данные за второй квартал в середине августа, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу Reuters, экономика Украины во втором квартале вырастет примерно на 8% в годовом исчислении после пяти кварталов спада, вызванного закрытием предприятий из-за пандемии COVID-19.

«Во втором квартале 2021 года восстановление экономики вошло в положительную тенденцию, хотя на нее продолжает влиять пандемия», — говорится в заявлении министерства.

В нем говорится, что внутренний потребительский спрос и сильная внешняя торговля способствовали восстановлению экономики, а сельскохозяйственный сектор и строительство дадут дополнительный импульс в третьем квартале.

Читайте: Пришло время для Украины и Венгрии совместно противостоять коварству России

Правительство прогнозирует рост экономики на 4,1% в течение всего 2021 года по сравнению со снижением на 4% в 2020 году.