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Экономика Украины выросла на 6% во втором квартале, — министерство экономики

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Новости экономики, 19:18:20
 
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Министерство экономики Украины сообщило в понедельник, что валовой внутренний продукт страны вырос на 6% в годовом исчислении во втором квартале, согласно предварительной оценке, после снижения на 2,2% в первом квартале.

Государственная служба статистики опубликует официальные данные за второй квартал в середине августа, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу Reuters, экономика Украины во втором квартале вырастет примерно на 8% в годовом исчислении после пяти кварталов спада, вызванного закрытием предприятий из-за пандемии COVID-19.

«Во втором квартале 2021 года восстановление экономики вошло в положительную тенденцию, хотя на нее продолжает влиять пандемия», — говорится в заявлении министерства.

В нем говорится, что внутренний потребительский спрос и сильная внешняя торговля способствовали восстановлению экономики, а сельскохозяйственный сектор и строительство дадут дополнительный импульс в третьем квартале.

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Правительство прогнозирует рост экономики на 4,1% в течение всего 2021 года по сравнению со снижением на 4% в 2020 году.


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