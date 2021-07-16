Арестович обвинил Меркель в предательстве интересов Украины в угоду России

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Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины, заявил, что у Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель "разные взгляды" на проект газопровода "Северный поток-2".

В эфире телеканала «Украина 24» в четверг Арестович назвал недавний визит Зеленского в Германию и его последующие переговоры с Меркель безрезультатными, информируют Экономические новости.

По его словам, переговоры 12 июля не принесли никаких результатов, потому что «г-жа Меркель семь лет держалась, но все-таки сдала украинские интересы в пользу России».

Арестович утверждает, что на сегодняшний день «часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. По его словам, даже в окружении Джо Байдена есть такие люди.

«Цена может быть тяжелой для Украины», — убежден Арестович.

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Арестович также добавил, что Зеленскому не удалось найти «общий язык» с Меркель по ряду ключевых вопросов, включая газопровод «Северный поток-2» и реализацию так называемой «формулы Штайнмайера».

Назвав Меркель «уходящим политиком», Арестович предположил, что «вежливые заявления» канцлера Германии и Зеленского во время их совместной пресс-конференции были сделаны, очевидно, для того, чтобы публично «не поссориться».

Напомним, выступая перед журналистами после переговоров 12 июля, Зеленский сказал, что остался доволен переговорами, хотя и признал, что у него и Меркель «разные взгляды на газопровод «Северный поток-2».

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Это заявление было сделано после того, как президент Украины назвал газопровод «Северный поток-2» — «оружием против Украины», которое в будущем станет «оружием против всей Европы». По мнению президента Украины, «запуск этого газопровода не связан с экономикой», призывая западных партнеров союзников Украины блокировать этот проект.

Украина, Польша и США и ряд других стран Восточной Европе выступают против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон уже ввел два раунда санкций против проекта, мотивируя тем, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» Европа станет еще более зависимой от российских энергоресурсов, что поможет Кремлю использовать энергоносители в качестве оружия.

Германия последовательно противодействует перспективам введения новых санкций против «Северного потока — 2», называя усилия США в этом направлении «посягательством на европейский суверенитет» и ссылается на то, что она тесно координирует этот вопрос со своими партнерами по ЕС.

Проект «Северный поток-2» предусматривает транспортировку 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря в обход Украины.

Компания-оператор газопровода «Северный поток 2» заявила на днях, что надеется завершить проект к концу августа, добавив, что «работа выполнена на 98%».